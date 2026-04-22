Отримане преподаванє о безпечносци у транспорту за штредньошколцох

ШИД – У сали Културно образовного центра вчера, 21.априла отримане преподаванє у рамикох проєкту „На матуру без авта” за школярох закончуюцих класох штреднїх школох хтори орґанизовала Аґенция за безпечносц транспорту у сотруднїцтве зоз Совитом за безпечносц транспорту општини Шид.

Преподавач бул Славиша Савич, сотруднїк спомнутей аґенциї, хтори у инвалидским кочику и бешедовал о власним искуству и транспортним нєщесцу хторе дожил.

Вожаче початнїки могли випробовац такволани „пияни окуляри” хтори симулую уплїв алкоголу на обачованє и моторику особи хтора вожи авто под дїйством алкоголу.