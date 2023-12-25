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Отримане преподаванє о нєматериялним културним нашлїдствe

автор В. Вуячич
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НОВИ САД – У Заводу за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15), координаторка за нєматериялнe културнe нашлїдство за Войводину др Татяна Буґарски отримала преподаванє о нєматериялним културним нашлїдстве и можлївосцох його очуваня.

Слова було о доменох културного скарбу: а) Усни традициї и вирази, уключуюци язик як ношителя нєматериялного културного скарбу, б) Виводзцки уметносци, в) Дружтвени пракси, ритуали и святочни подїї, г) Знаня и пракси хтори ше дотикаю природи и вселени, ґ) Традицийни ремесла и схопносци.

До тераз до Националного реґистру нєматериялного културного нашлїдства Републики Сербиї уписани вельконоцни обичаї / пошвецанє паски, як и тамбурашска традиция при Руснацох у Войводини.

Нєматериялнe културнe нашлїдство (НКН) оддавна у домену интересованя етнолоґох, етноґрафох и других фаховцох и любительох традициї, алє тото цо у фокусу Унесковей конвенциї о очуваню нєматериялного културного нашлїдства, хтора принєшена у Паризу 2003. року, то одношенє нашлїдства и тих цо го пестую, чуваю и доживюю як часц своєй култури. Сербия ратификовала тоту конвенцию 2010. року. У медзичаше основани Национални реґистер НКН до котрого по тераз уписани 57 елементи и орґанизована мрежа фахових целох и институцийох за очуванє НКН. У рамикох тей мрежи др Татяна Буґарски, координатор за нєматериялнe културнe нашлїдство за Войводину.

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