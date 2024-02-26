Отримане стретнуце локалних заєднїцох Руху фоколара

РУСКИ КЕРЕСТУР – Стретнуце локалних заєднїцох Руху фоколара всоботу пополадню на 16:00 годзин отримане у каритасових просторийох, зоз госцинску з Нового Саду и госцинсками зоз беоґрадского Фоколару. Акцент стретнуца бул на любови своїх ближнїх.

На стретнуцу участовали и керестурски парох о. Владислав Варґа, котри зоз панїматку Славицу пририхтал информацию о порученю Марґарет, водительки Руху. Тиж так на стретнуцу присуствовали о. Михайло Шанта и о. Ярослав Варґа.

Госцински зоз беоґрадского фоколару керестурску заєднїцу поинформавали цо шицко плановане по конєц того року, а потим приказали порученє водительки Руху фоколара, Марґарет Карам. У марцу будзе означена рочнїца шмерци сновательки Руху Кяри Лубик и 80-рочнїца од снованя Руху фоколара.

Члени керестурскей заєднїци поинформовали госцох же початком юния у Крестуре будзе по други раз орґанизовани Емаус фест, а у заєднїци Руху Джен фест. Же би ше млади пририхтали за шветови Джен фест, буду ше орґанизовац стретнуца за тото вельке збуванє.

Медзисобне дзелєнє искуствох на тему „Любови спрам ближнього”, як и вше принєсло плоди, бо вше лєгчейше жиц идеал кед ше зна же го мож жиц у заєднїцтве.