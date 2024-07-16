Отримане стретнуце младих „Алога Дюрдьов“

ДЮРДЬОВ – Млади члени КУД „Тарас Шевченко” през викенд 13.и 14. юлия першираз орґанизовали стретнуце младих „Алога Дюрдьов“.

Сход учашнїкох бул у просторийох КУД „Тарас Шевченко”. После ошвиженя и полудзенку, почала формална часц стретнуца, кед Мирон Сабадош учашнїком приповедал о историї културно-просвитней роботи Дружтва, як ше млади орґанизовали, правели рижни збуваня, з якима ше препреченями стретали и як их превозиходзели.

Потим млади нащивели музей „Руска одлога“ у просторийох старей рускей школи дзе Любица Отич присутним виприповедала историю Руснацох у Дюрдьове, кеди почали приходзиц, як жили и як ше облєкали. Нащивели и младого дюрдьовского ґереґара Оливера Гардия, и коштовали сладки дюрдьовски ґереґи.

Шлїдуюца нащива була Грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици дзе учашнїкох стретнуца привитала панїматка Наташа Холошняй, а придружел ше и парох о. Михаил Холошняй.

На концу нащивена Етно хижа „Олория” котру основала Леона Виславски. Вечера зоз друженьом орґанизована у просторийох Дружтва, а спанє було по фамелийох. Внєдзелю после фриштику и крадшого друженя, проєкт закончени.

Пре одказованє у остатнєй хвильки, госцох було лєм штверо, єден зоз Руского Керестура, двойо зоз Коцура и єден зоз Миклошевцох, Република Горватска. Дюрдьовчанє ище раз потвердзели свойо гостопримство и приємне друженє.

Проєкт стретнуце младих „Алога Дюрдьов“ орґанизовали млади КУД „Тарас Шевченко”, а финансийно го потримало Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох.