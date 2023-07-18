Отримане стретнуце у Марийовим городзе у Мужлї

МУЖЛЯ – Вирни, члени Руху фоколару, ше од 13-16. юлий стретли у Марийовим городу (Марияполи), одпочинуц ше физично, а окреме духовно окрипиц през заєднїцке друженє и молитву у єдинстве.

През цали час Маряполия пейцме священїкове духовно потримовали вирних, а єден з нїх бул и керестурски парох о. Владислав Варґа. Праве з Руского Керестура було и найвецей вирних на тим стретнуцу, вецей як двацец, а наймладши мал 6 роки.

Фоколаре зоз Руского Керестура, Коцура, Суботици, Сенти, Канїжи, Ади, Молу, Бечею, Нового Саду, Панчева, Ковину, Беоґраду, Вршца, Кореновца, Зренянину и домашнї зоз Мужлї, алє и фоколаре зоз Росиї, Мадярскей и Италиї препровадзели свой час даруюци го Господу у єдинстве и заєднїцтве.