ШИД – У Лєтнєй владичeскей резиденциї вчера, 7. марца отримане штварте преподаванє о молитви Вирую. Преподаваня пририхтує и отримує беркасовски парох о. Владимир Еделински Миколка.

З тей нагоди обробене штварте виреченє у молитви о историйним контексту власци Понтия Пилата. Найвецей слова було о розопяцу Христовим и його значеню у християнстве през рижни аспекти патреня и духовней науки.

На преподаваню просуствовали вирни зоз Шиду и Бикичу як и парох у Шидзе о. Михайло Режак, а после преподаваня було друженє.