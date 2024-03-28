Отримане викладанє о справованю под час огня и других нєпогодох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи „Петро Кузмякˮ, у Руским Керестуре, школяром 3. и 4. класи отримане викладанє о способу справованя под час огня и природних катастрофох як цо вилїви, трешеня жеми и други нєпогоди.

Обидвом оддзелєньом, єдну школску годзину о спомнутих темох, а прилагодзени їх возросту, бешедовал огньогашец Владимир Будински спред Огньогасней єдинки за ратованє зоз Кули. Будински през викладанє совитовал школярох цо шму, односно цо нє шму робиц у тих опасних ситуацийох.

Таки и подобни активносци орґанизую ше по шицких школох, на уровню цалей держави, дзекуюци спорозуменю Министерства нукашнїх роботох Републики Сербиї и Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою, же би ше упознало дзеци зоз превентивнима поступками, и їх як поєдинцох и на уровню ґрупи, и як треба же би ше справовали у опасних ситуацийох.