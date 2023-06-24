Отримане змаганє у скаканю до далєка за конєц сезони

РУСКИ КЕРЕСТУР – За конєц сезони, Атлетски клуб „Русин” у дворе Школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре орґанизовал клубске змаганє у скаканю до далєка, на хторим участвовали 40-еро дзеци.

Млади атлетичаре були розпоредзени до 10 возросних ґрупох, а найлєпши резултати у своїх катеґорийох посцигли – Филип Папуґа хтори скочел до далєка 1,77 метери, Ана Миладинович зоз скоком од 1,60 метери, Лука Тасич зоз скоком од 2,75 метери, Маша Дудаш скочела 2,55 метери, Елена Ґолубович 3,22 метери, Адриана Штранґар 3,23 метери, Дюла Фаркаш 4,54 метери, Кристина Сопка 3,97, а перше место виборела Саня Кандрач зоз одличним резултатом од 4,39 метери.

Змаганє орґанизовали тренер атлетики Саня Еделински и єй помоцнїци Антония и Валентина Тиркайлово, а на промоци бул и бувши атлетичар Дарко Чернок, як и родичи змагательох хтори пририхтали закуску.

Атлетичаре зоз тим змаганьом закончели ище єдну школску сезону, та су тераз на заслуженим лєтним одпочивку.