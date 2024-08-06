ПЕТРОВЦИ (ГОРВАТСКА) – У рамикох XXXIII Спотских бавискох „Яша Баков” внєдзелю, 4. авґуста, у Петровцох у Републики Горватскей отримане змаганє у шаху.

На змаганю участовали штири екипи зоз Сербиї и два зоз Петровцох, трицец шахисти у екипним змаганю и осем у поєдинєчним.

У першей часци, отримане екипне змаганє. Участвовали шейсц екипи, а бавело ше по „Берґеру”, 5 кола, темпо 15 минути по бавячови. Пласман шлїдуюци:

1. КУД „Тарас Шевченко” Дюрдьов 18 поени

2. СД „Русин” Руски Керестур 14 поени

3. КПД „Дюра Киш” Шид 13 поени

4. Руски културни центер Нови Сад 10 поени

5. Петровци I 3 поени

6. Петровци II 2 поени

У поєдинєчним змаганю бавело ше по ,,Берґеру”, 7 кола, темпо 3 минути + 2 секунди по поцагу по бавячови. Перши три места завжали Ґоран Джачанин 7, Драґан Остоїн 6 и Стипа Дермишек 4,5.

Финансийно технїчну помоц у витворйованю тих двох змаганьох дали Општина Боґдановци, Рада рускей националней меншини вуковарско-сримскей жупаниї, приватне подприємство „Гидрия” Миле Миланович Петровци, Янко Сопка и Звонимир Ерделї.