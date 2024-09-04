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Отримане змаганє у спортским риболову на фидер

автор Д. Барна
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РУСКИ КЕРЕСТУР – На рибалову Еделински, внєдзелю 1. септембра на змаганю у спортским риболову на фидер (Method Feeder) участвовал 21 учашнїк.

Змагало ше пейц годзини, а направени два сектори – сектор А и сектор Б. У сектору А, найуспишнєйши бул Неманя Мокич хтори завжал перше место, хтори лапел 22 фалати и мал 61,90 килоґрами риби, друге место завжал Никола Миряна Тунич хтори лапел 11 фалати и чежину од 33,20 килоґрами риби, док треце место завжал Милан Релїч, вон лапел 6 фалати и мал 17,60 килоґрами риби.

У сектору Б, перше место завжал Божидар Грнчар, вон лапел 17 риби чежини 53 килоґрами, друге место завжал Янко Црєпок мал 11 риби чежини 34,11 килоґрами и треце место освоєл Джо Шапина зоз лапенима 7 фалати и чижину 21,30 килоґрами риби.

Вкупно сектор А и сектор Б лапели коло 380 килоґрами риби и вецей як 200 прикладнїки, док просекова чежина риби була коло 2,9 килоґрами.

После законченого змаганя у спортским риболову на фидер, шлїдзело додзельованє наградох за перши три места, хторе було отримане на рибалову Еделински дзе найуспишнєйшим додзелєни робни награди.

Судийове и на тим змаганю були Мирко Фекете, Стефан Бранкович и Яким Чизмар, док орґанизаторе спортского риболову на фидер були Еделински д.о.о. и Мирко Фекете.

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