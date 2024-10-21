Отримани 12. Фестивал меду у Вербаше

ВЕРБАС – На Площи Николи Пашича у Вербаше всоботу, 19. октобра отримани 12. Фестивал меду.

Тота уж традицийна манифестация ше отримує у орґанизациї Здруженя пчоларох Вербас, з потримовку општини Вербас. Фестивал отворел предсидатель општини Вербас Милан Ґлушац котри з тей нагоди визначел ше розвой пчоларства и продукция меду значни за општину Вербас, додаваюци же держава обезпечує вельке число мирох потримовки.

Присутним пчоларом, як и нащивительом пар слова гварел и предсидатель Здруженя пчоларох Вербасу Драґолюб Крстич, як и єден зоз найстарших пчоларох Миле Савич.

На числених столїкох мож було видзиц рижни файти меду, прополису, полену, опреми за пчоларство, и инше вязане за тоту файту польопривредного занїманя. Окрем того, Фестивал бул и нагода же би продукователє вичерали искуства, алє и же би нащивительом представели здрави поживово продукти з меду и розтолковали як их правилно хасновац.

Фестивал меду ше реализує у сотруднїцтве зоз општину Вербас, Туристичну орґанизацию општини Вербас, Културним центром Вербас, а того року участвовали и Основна школа „Братство-єдинство” Вербас, Основна школа „Петар Петрович Нєґош”, Здруженє „Храбре шерцо” и Еколоґийни рух Вербасу.