Отримани 13. Медзинародни фестивал гумору и сатири „Коцурска чутка 2023ˮ

КОЦУР – У просторийох Дому култури у Коцуре, внєдзелю, 26. новембра отримана главна програма тогорочного 13. Медзинародного фестивалу гумору и сатири „Коцурска чутка 2023ˮ.

Фестивал почал на 16 годзин зоз програму за дзеци „Коцурска чуточка 2023ˮ. У рамикох тей часци наступели наймладши зоз Предшколскей установи „Бошко Бухаˮ, Оддзелєнє „Герлїчкаˮ, зоз мишаней сербско-рускей ґрупи котрих пририхтали виховательки Ксения Уйфалуши и Буила Єлена. Тиж, наступели и школяре першей класи руского оддзелєня Основней школи „Братство єдинствоˮ, а пририхтала их учителька мср Славица Чельовски. У предлуженю програми шлїдзел наступ госцох зоз Петровцох и Старих Янковцох, Дружтво „Руснакˮ зоз Горватскей, котри одшпивали даскельо шпиванки у провадзеню Ивана Лїкара на гармоники.

Преглашени и лауреати змаганя у будованю чардаку зоз чуткох – Виолета и Наташа Курди и Андреа Иван у катеґориї дзивчатох, и Борис Шовш и Дориян Хрецешин у катеґориї хлапцох. За лауреатку у катеґориї „Карикатура – примена сучасних технолоґийохˮ преглашена Мартина Уйфалуши.

У предлуженю програми публика уживала у гумористичней монодрами „Барон Минхаузенˮ Ґотфрида Авґуста Бирґера, хтору интерпретовал Емил Няради у орґанизациї Руского народного театру „Петро Ризнич Дядяˮ.

Предсидатель Орґанизацийного одбору „Коцурска чутка 2023ˮ проф. др Михайло Фейса потим преглашел лауреатох, а отримана и промоция вецей кнїжкох. Представени лауреат у катеґориї гуморескох Владимир Дудаш Иванов и його кнїжка „Шмих нє грихˮ у виданю Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад и Рускей матки, потим була промоция „Енциклопедиї шветовей карикатуриˮ Ґорана Маравича у виданю Дружтва новинарох Войводини, а вец представени лауреат сатири на руским язику Томислав Мишир, як и лауреат сатири на сербским язику Милад Обренович и його три кнїжки – „А-верзияˮ, „Око у уху, ухо до окаˮ, „Ґлобалне зогриванєˮ, хторим єден з рецензентох др Фейса.

За конєц тогорочного Медзинародного фестивалу гумору и сатири „Коцурска чутка 2023ˮ орґанизаторе пририхтали и кукурични етно стол.

Тогорочни Фестивал потримало Министерство туризму и младежи Беоґрад, Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох, Туристична орґанизация општини Вербас, МЗ Коцур, ПУ „Бошко Бухаˮ, ОШ „Братство єдинствоˮ, Дружтво новинарох Войводини, РНТ „Петро Ризнич Дядяˮ, Дружтво „Руснакˮ, КУД „Жатваˮ, ДОД Коцур, Дом култури Коцур и числени спонзоре.