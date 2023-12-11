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Отримани 14. по шоре Крачунски вашар

автор Ол. Папуґа
автор Ол. Папуґа 51 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У виронаучней сали у Руским Керестуре внєдзелю, 10. децембра, отримани 14. Крачунски вашар, а як наглашела Ясмина Надь, орґанизаторка того вашару, вон як и каждого року бул гуманитарни, зберало ше средства за людзох у потреби же би ше им купело рибу за Вилїю и друге єдзенє.

На Вашаре могло купиц крачунски прикраски, лакотки, колачи и друге, а нащивителє даровали и пенєжни прилоги. На вашаре було рижни ручни виробки пригодни за крачунски швета, бобальки, маку, ґаґотки. Було 25 викладачох зоз Керестура, Коцура, Вербасу, Кули, Нового Саду.

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