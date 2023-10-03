Отримани 17. Дзецински фолклорни стретнуца

ДЮРДЬОВ – Културно-уметнїце дружтво „Бранислав Нушич” зоз Дюрдьова всоботу 30. септембра орґанизовал манифестацию „Дзецински фолклорни стретнуца Дюрдьов”.

Того дня були отримани два концерти, перши на 12 годзин на хторим участвовали младши состави, а други на 19 годзин, на хторим участвовали старши фолклорни состави. Окрем домашнїх, на манифестациї участвовали члени Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, як и дружтва зоз Жаблю, Ґосподїнцох, Чуроґу, Нового Саду, Будисави, Шайкашу, Мошорину, Накова и Сербского Керестура.

Того дня були орґанизовани и два дефилеи през центер Дюрдьова на 11:30 годзин и на 18:30 годзин, як и подобова колония.