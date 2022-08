Отримани 19. Фестивал жридлового шпиваня

ДЮРДЬОВ – Тогорочни 19. Фестивал жридлового шпиваня ,,Най ше нє забудзе” отримани 20. авґуста у Дюрдьове, по традициї – трецого викенду у авґусту. У змагательней часци наступели єденац шпивацки ґрупи зоз осем наших местох, зоз Сербиї и Горватскей.

Фестивал отворел предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, а шицких присутних привитал и предсидатель Општини Жабель Урош Раданович.

Фестивал по традициї отворел прешлорочни побиднїк – Дзивоцка шпивацка ґрупа КУД ,,Тарас Шевченко”, а потим наступели змагательни ґрупи зоз Бикичу, Вербасу, Шиду, Коцура, Кули, Нового Саду и зоз Миклошевцох зоз Горватскей.

У ревиялней часци Фестивала наступели домашнї, Дзивоцка шпивацка ґрупа, хтора направела окреме веселу атмосферу до хторей була уключена и публика.

После наступа шицких ґрупох, а под час ревиялней часци, фахови жири у составе: Тат’яна Колєсар Ґвоїч, Агнета Тимко Мудри и Сенка Станкович одлучели же побиднїк тогорочного Фестивалу Женска шпивацка ґрупа Руского културного центра зоз Нового Саду, котру пририхтал Борут Павлича, а ґрупу на гармоники провадзел Иван Лїкар.

Специялну награду достала Женска шпивацка ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва ,,Яким Ґовля” зоз Миклошевцох, хтору за наступ пририхтала Ана Бучко. У програми их провадзел оркестер Дружтва.

Шицки учашнїки на тогорочним Фестивалу достали на дарунок кантичку, хтори на креативних роботньох прикрашели млади члени дюрдьовского Дружтва. Сценоґрафию здумал Владимир Дороґхази, а поробел ю Орґанизацийни одбор. Конферансу написала Тамара Балоґ, а водзели ю Мария Хромиш и Тарас Чапко.

Тогорочни фестивал финансийно потримали Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами, Национални совит рускей националней меншини, Завод за културу войводянских Руснацох,Општина Жабель, Основна школа ,,Йован Йованович Змай” Дюрдьов, а медийно го потримали Радио-телевизия Войводини — Телевизия Нови Сад и Радио Нови Сад, НВУ „Руске слово” и „Рутенпрес”.

Вецей фотоґрафиї зоз Фестивалу мож поопатрац у нашей фотоґалериї.

