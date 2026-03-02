КултураРутенпресТексти

Отримани 36. Фестивал новей рускей шпиванки „Ружова заградка” (фото+видео)

автор И. Сабадош, фото: В. Вуячич
НОВИ САД – У Сербским народним театру вчера отримани 36. Фестивал новей рускей шпиванки „Ружова заградка”. У змагательней часци фестивалу хтори орґанизує Радио телевизия Войводини (РТВ) премиєрно виведзени 16 нови руски нумери у народним и забавним духу, док ревиялна часц того року була пошвецена оркестром хтори од снованя Фестивалу провадза шпивачох на бини – Велькому народному и Велькому тамбуровому оркестру Радио-телевизиї Войводини.

Фестивал того року отворела заменїца ґенералного директора Явней медийскей установи Радио-телевизиї Войводини Саня Яшаревич Кужич, а виводзачох на сцени провадзели Вельки народни оркестер РТВ чий руководитель Боян Милинкович, Вельки тамбурови оркестер РТВ под руководством Саши Oбада Щитароция и дириґентску палїчку Дубравка Исакова и Марка Пaрчетича, як и провадзаца Фестивалска вокална ґрупа.

И того року на „Ружовей заградки” у змагательней конкуренциї додзелєни вецей награди по одлуки фахового жирия и публики.

Награду жирия за текст досталa Танита Ходак Планчак за писню Майски рана, за хтору написла и музику, и виведла ю на бини. За интерпретацию наградзена Катарина Кочиш хтора виведла нумеру Ти чия авторка Кристина Афич, а иста шпиванка достала и награду публики.

Мирослав Пап наградзени за аранжман шпиванки Ей, кед бим могла, хтору виведла Саня Дивлякович. Тоту композицию, за хтору текст написала Нада Батакович а музику подписал Боривой Андєлич, фахови жири преглашел и за найлєпшу на тогорочней Ружовей заградки. Друге место припадло нумери Свойо чувайме хтору виведол женски квартет Мирела Тимко, Дарина Бесерминї, Саня Дивлякович и Александра Колбас (текст Мирослава Даждиу, музика Агнета Тимко Мудри, аранжман Боян Милинкович), а треце композициї Керестурски шори (текст Мирослава Даждиу, музика Мирослав Пап, аранжман Боян Милинкович) хтору одшпивал Звонимир Кочиш.

