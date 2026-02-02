Отримани 60. Бал у Вуковаре (фото)

ВУКОВАР (ГОРВАТСКА) – Всоботу, 31. януара отримани ювилейни 60. Вечар Руснацох Бал городу Вуковару у шветочней сали Роял.

Зоз пригоднима словами присутним ше обрацел предсидатель домашнього КУД-а Осиф Костелник Вуковар Мирко Дорокази, предсидателька Союзу Русинох Републики Горватскей Дубравка Рашлянин, а потим слово превжал заменїк городоначалнїка Вуковару, Филип Сушац хтори отворел 60. вечар Руснацох городу Вуковару.

Потим предлужене зоз културно-уметнїцку програму у хторей участвовало домашнє КУД Осиф Костелник и КУД Яким Гарди Петровци, хотре ше представело зоз хлопску шпивацку и танєчну ґрупу. Окремни госци на ювилейним Балу була Женска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур хтора отримала свою першу промоцию нєдавно виданого ЦД/УСБ. После културней програми ушлїдзела вечера зоз танцом, а за музику и веселу атмосферу бул задлужени Пицикато бенд.

Тиж так, танцовало ше и традицийни Танєц шерца, а були преглашени два танєчни пари. Пара на другим месце достала торту, а пара зоз першим местом достала по фляшу вина.

Баловали ше коло 160 особи, хтори пришли преважно зоз восточней Горватскей, а були присутни и госци зоз Сербиї – Руского Керестура, Коцура и Нового Саду.

Орґанизатор 60. Балу, Союз Русинох Републики Горватскей и КУД Осиф Костелник Вуковар, а финансийно го потримали город Вуковар и Совит за национални меншини Републики Горватскей.