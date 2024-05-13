Отримани бал Активу женох у Коцуре

КОЦУР – Актив женох КУД „Жатва” всоботу, 11. мая, у Пелетовей сали у Коцуре отримал бал на хторим було вецей як 250 госцох.

Предсидателька Активу женох Коцана Колєсар привитала числених госцох и подзековала же потримую їх традицийне балованє.

Того року Актив женох означел 78 роки иснованя, як и 23 роки побратименя зоз Активом женох зоз Воґню, а бал була и нагода же би ше упознали нови куми тей вязи, дзе з боку коцурских женох кума Мелания Варґа. По словох предсидательки Активу женох Коцани Колєсар, котра його членїца 50 роки, на тим традицийним балу ше стретаю жени зоз рижних крайох Войводини. Вона подзековала и шицким котри помогли и участвовали у орґанизациї тогорочного балу, а окреме на добрим сотруднїцтву зоз Месну заєднїцу Коцур и Туристичну орґанизацию општини Вербас.

На балу, окрем домашнїх, були госци зоз Воґню, Шашинцох, Кули, Зомбору, Панониї, Деспотова, Бачу, Товаришева, Башаиду, Кумана, Србобрану, Надалю, Савиного Села, Нового Саду, Бачкей Паланки, Пиньвиц, Темерину, Футоґу, Панониї, як и госци з Вербасу, та аж и зоз Америки.

Вельочислени спонзоре помогли же би була орґанизована и богата томбола, а найвреднєйши награди дали Биляна Країнович, ТООВ, Самба, ИТИ и Супермикс. За тоту нагоду пририхтана богата вечера, стари єдла як гурки и шкварки и позната коцурска сарма, а друженє тирвало до позних годзинох.