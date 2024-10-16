Отримани Биєнале лемковскей/русинскей култури у Польскей (фото+видео)

КРИНЇЦА (ПОЛЬСКА) – За викенд отримани 12. Медзинародни биєнале лемковскей/русинскей култури у Кринїци, у Польскей.

Програма першого дня почала зоз даваньом чесци познатому лемковскому малярови Епифанови Дровнякови Никифорови, а по отвераню вистави подобових творох лемковских уметнїкох шлїдзели концерти на хторих участвовали ансамбли зоз Польскей, України, Румуниї, Словацкей, Горватскей и Сербиї. Шпивацки ґрупи зоз Дружтва „Руснак” зоз Петровцох и КУД „Жатва” зоз Коцура представели ше зоз народнима шпиванками. Шпивацку ґрупу КУД-а „Жатва” творели Мария Дудаш Фейса, Серафина Киш, Єлена Буила, Таня Буила, Марина Тодич и Марко Буила.

У делеґациї Руснацох Сербиї були и двоме члени Рускей матки – перши предсидатель Любомир Медєши и актуални предсидатель проф. др Михайло Фейса.

У рамикох вечаршого концерта Рада Шветового конґресу Русинох додзелєла престижну Награду Василя Турока Гетеша др Михайлови Фейсови. На Грамоти пише же є додзелєна „за витворени позарядово резултати у розвою, напредованю и презентациї русинскей култури у шицких єй аспектох за 2024. рок проф. др Михайлови Фейсови, визначному русинистови-линґвистови медзи бачко-сримскима Руснацами, предсидательови Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад и Рускей матки у Сербиї”. Грамоту подписал др Степан Лявинец, предсидатель Шветовей ради Русинох.

У вечарших годзинох отримане стретнуце поетесох и поетох 23. Лемковскей творчей єшенї. Модераторе вечара були др Олена Дуц Файфер и Петро Трохановски. Того вечара читани поетски твори на шицких вариянтох русинского язика. Любомир Медєши ше представел своїма писнями, а проф. др Михайло Фейса читал стихи Лїляни Кирда. Дружтво „Руснак” представело поезию Любки Сеґеди Фалц, його першей предсидательки.

Програма другого дня уключовала Службу Божу и дискусию на тему „Стан лемковскей/русинскей култури”. У рамикох Биєнала отримана и схадзка Шветовей ради Русинох. Найвецей часу пошвецене пририхтованю за шлїдуюци, 18. Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох, хтори ма буц у Букурешту, у Парламенту Републики Румуниї од 5. по 7. юний 2025. року.

Биєнале лемковскей култури закончене у Ґорлицох, дзе, попри домашнїх, наступел и ансамбл зоз України.