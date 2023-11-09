Отримани „Днї толеранциї Шайкашкей”

ДЮРДЬОВ – Прешлого тижня, 3. новембра, Здруженє женох „Олория” у рамикох манифестациї „Днї толеранциї Шайкашкей” котру орґанизує уж треци рок, було домашнє вистави старих предметох и ручних виробкох дзе дочекали и Женску шпивацку ґрупу „Стужица” зоз Словацкей.

Всоботу, 4. новембра, у КУД „Тарас Шевченко” отримани концерт на котрим тиж участвовали госци зоз Словацкей и дюрдьовски рецитаторе.

Ютредзень, 5. новембра, вєдно зоз Мишаним хором „Пасторала” зоз Жаблю отримани концерт у жабельскей библиотеки под назву „Митровдзень – Дзень Општини Жабель” на котрим участвовали, окрем госцох зоз Словацкей, и хлопска и женска шпивацка ґрупа з РКЦ з Нового Саду, як и домашнї хор.

Манифестация отримана дзекуюци средством по конкурсу Секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, а финансийно и орґанизацийно помогли и КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова, Мишани хор „Пасторала” зоз Жаблю, Пицерия „Тртич” зоз Дюрдьова, Ловарски дом „Ловарска приповедка” зоз Жаблю, поднїматель Маринко Дудаш зоз Жаблю, Союз Русинох-Українцох Републики Словацкей и Союз Руснацох Українцох Сербиї.