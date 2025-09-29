Отримани Домашнї шпайз

РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийна єшеньска манифестация „Домашнї шпайзˮ, отримана и того року, внєдзелю 28. септембра у Спортскей гали, а у орґанизациї Здруженя женох „Байкаˮ.

Коло єденацецеро викладаче того дня понукли свойо домашнї продукти и ручни виробки, та нащивителє могли купиц домашню жимнїцу, домашнї овоцово соки и маджуни, айвар, мед, рижни файти домашнїх колачох, рижни файти прикраскох, сувенири и ручно виробени предмети углавним од природних материялох.

Як и каждого року, жени з „Байкиˮ за наймладших орґанизовали интересантну роботню, у хторей дзеци, з помоцу три-де клайбаса, свойо єдноставни малюнки претваряли до три-де фиґуркох.

Домашнї шпайз финансийно потримала Туристична орґанизация Општини Кула и Локална акцийна ґрупа (ЛАҐ) „Шерцо Бачкейˮ.