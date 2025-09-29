ЗдруженяПривредаРутенпресТексти

Отримани Домашнї шпайз

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 24 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийна єшеньска манифестация „Домашнї шпайзˮ, отримана и того року, внєдзелю 28. септембра у Спортскей гали, а у орґанизациї Здруженя женох „Байкаˮ.

Коло єденацецеро викладаче того дня понукли свойо домашнї продукти и ручни виробки, та нащивителє могли купиц домашню жимнїцу, домашнї овоцово соки и маджуни, айвар, мед, рижни файти домашнїх колачох, рижни файти прикраскох, сувенири и ручно виробени предмети углавним од природних материялох.

Як и каждого року, жени з „Байкиˮ за наймладших орґанизовали интересантну роботню, у хторей дзеци, з помоцу три-де клайбаса, свойо єдноставни малюнки претваряли до три-де фиґуркох.

Домашнї шпайз финансийно потримала Туристична орґанизация Општини Кула и Локална акцийна ґрупа (ЛАҐ) „Шерцо Бачкейˮ.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Отримани XV Хорски фестивал Карпати у Вербаше

Отримана ХV манифестация „Кед голубица лєцела“

Треце зашеданє Шветовей ради русинскей младежи

Преславена 20. рочнїца од снованя Саскачеванского дружтва рускей...

Вистава „Моноштор – европски Амазон” будзе отворена на...