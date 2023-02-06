Отримани други „Капушнїк фест” у Коцуре

КОЦУР – На площи опрез Дома култури у Коцуре всоботу, 4. фебруара отримана друга манифестация „Капушнїк фест”, у орґанизациї Туристичней орґанизациї општини Вербас. Гоч хвиля була нєвигодна, жимна и витровита, то нє зопарло орґанизаторох же би витворели цо задумали, а анї числених нащивительох же би пришли и покоштовали тото традицийне руске єдло.

За пририхтованє и випеканє капушнїкох, єдла хторе ше у тим валалє пририхтує у шицких обисцох, без огляду на виру и националносц, и того року були задлужени жени зоз Активу женох КУД „Жатва” и Активу женох КУД „Завичайне врело”.

На поладнє, на бини опрез Дома култури, шицких присутних привитала предсидателька КУД „Жатва” Мелания Мали, а потим и директорка Туристичней орґанизациї општини Вербас Мария Златович-Арсениєвич. Вона гварела даскельо слова о манифестациї „Капушнїк фест”, а додзелєла и окремне припознанє членїци Активу женох Славици Неделькович. Свойо задовольство же бере учасц у програми и активносцох вязаних за спомнуту манифестацию з тей нагоди виражела и заменїца предсидателя општини Вербас Тияна Алексич, а шицких присутних поздравел и покраїнски секретар за привреду и туризем др Ненад Иванишевич, котри и святочно отворел тогорочни „Капушнїк фест”.

За добре розположенє числених нащивительох постарали ше Коцурски бетяре котри потим вишли на бину, а придружели им ше Танита Ходак и Дарина Михняк. Музика и шпиванка ше розляла по центру валала, и прикрашела тот жимни дзень и валалску манифестацию.

Найвекшу повагу нащивительох прицагла часц валалскей площи дзе жени з Активу женох нєпреривно рихтали и пражели капушнїки, а шицки заинтересовани задармо могли коштовац тото руске єдло. До пополадньових годзинох, жени приготовели и подзелєли коло 1.500 капушнїки, а орґанизаторе обезпечели цепли чай и варене вино же би ше нащивителє кус зограли.

На площи опрез Дому култури того дня були поставени и числени штанди, а свойо продукти, ручни роботи виложели, окрем числених домашнїх викладательох, и госци з других околних местох. У рамикох манифестациї, скорей святочного отвераня, шицки заинтересовани мали можлївосц нащивиц и Етно клуб „Одняте од забуца”.

У орґанизованю, окрем компетентних зоз Туристичней орґанизациї, учасц вжали и представнїки Општини Вербас, Месней заєднїци Коцур, представнїки КУД „Жатва” и КУД „Завичайне врело”, як и членїци Активох женох обидвох Дружтвох.