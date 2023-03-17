Отримани два змаганя з математики

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей Штреднєй школи „Петро Кузмяк” вчера отримане Медзинародне змаганє з математики „Кенґур без гранїцох”, а отримує ше у вецей як 90 державох швета. Зоз школи „Петро Кузмяк” змагали ше 9 школяре зоз ґимназиї хтори були заинтересовани.

Змаганє ше отримує исти дзень по цалим швеце, а змагателє виполнюю исти задатки. Циль змаганя популаризованє математики и природних наукох, у Сербиї го орґанизує Дружтво математичарох Сербиї, а у керестурскей Школи го орґанизовала професорка Леона Сабо.

Пред тижньом тє. 9. марца керестурска Основна школа ше уключела до подобного змаганя з математики Мислиша, масовного националного матемтичного змаганя.

З керестурскей Школи приявели ше участвовац 62 школяре од першей по осму класу Основней школи, координовала го професорка Татяна Бучко Рац, а орґанизатор Математичне дружтво Архимедес з Беоґраду.

По шицких школох у Сербиї змаганє було отриманео источашнє, други штварток у марцу, и то перши уровень, шицки учашнїки достали сертификати, а найлєпши ше пласую на републичне финалне змаганє.