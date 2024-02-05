ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, всоботу, 3. фебруара отримани двацец други ,,Бал широких сукньох”. Присутних госцох привитал член Управного одбору Микола Кухар.

На балу було коло сто штерацец особи, а до святочних шматох ше поприберали аж дзешецеро – два дзивки, шейсц жени и двоме леґинє.

Томбола була богата и рижнородна. Главна награда, бициґла, остала у Дюрдьове, а освоєла ю малженска пара Сабадош.

За добру музику и веселу атмосферу бул задлужени Тамбурови оркестер „Коцурски бетяре”, а зоз рускима и сербскима шпиванками ше вешелєло до ранших годзинох.