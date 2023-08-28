Отримани двацети Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” (фото)

ДЮРДЬОВ – Ювилейни 20. Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” отримани всоботу, 26. авґуста у Дюрдьове. У змагательней часци наступели осем шпивацки ґрупи зоз наших местох.

Побиднїцку награду на 20. Фестивалу жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” достала Дзивоцка шпивацка ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, а пририхтала их Сенка Станкович. Ґрупу провадзел оркестер Дружтва.

Специялна награда додзелєна Мишаней шпивацкей ґрупи Културно-просвитного дружтва „Карпати” зоз Вербасу, за наступ их пририхтала Саня Цап.

Фестивал отворел предсидатель Општини Жабель Урош Раданович. Присутних привитали и владика кир Георгий Джуджар и подпредсидатель Националного совиту Руснацох Стеван Самочета.

Фестивал по традициї отвера прешлорочни побиднїк, алє тоту чесц того року достали членїци Женскей жридловей ґрупи Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, хтори наступели з вонка змагательней часци.

Прешлорочни побиднїк, Мишана шпивацка ґрупа Руского културного центру зоз Нового Саду почала змагательну часц, потим шпивала Дзивоцка шпивацка ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, Старша мишана ґрупа Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш” зоз Шиду, Мишана шпивацка ґрупа Дружтва Руснацох у Суботици, Женска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур, Мишана шпивацка ґрупа Културно-просвитного дружтва „Карпати” зоз Вербасу, Мишана шпивацка ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” зоз Коцура и Мишана шпивацка ґрупа Руского културно-уметнїцкого дружтва „Др Гавриїл Костельник” зоз Кули.

У ревиялней часци участвовал Фолклорни ансамбл „Ровна” зоз Сланского Нового Места зоз Републики Словацкей, а за наступ их пририхтала Тереза Кубаниова. Вони, попри щирих поздравох зоз Горнїци принєсли и венчик жридлових шпиванкох зоз свойого краю, зоз хторима ше и представели на тогорочним Фестивалу. Участвовали и члени Етно ґрупи „Василис” зоз Дюрдьова, а наступели и домашнї, Дзивоцка шпивацка ґрупа и напавели окреме веселу атмосферу до хторей була уключена и публика.

После наступа шицких ґрупох, а под час ревиялней часци, фахови жири у составе: Агнета Тимко Мудри, Любица Отич и Юлиян Едеински вибрали побиднїкох тогорочного Фестивала.

Учашнїком подаровани шамлочки, хтори на креативних роботньох прикрашели млади члени дюрдьовского Дружтва. Сценоґрафию обдумали Владимир Дороґхази и Мирослав Чакан, а справели ю найстарши члени. Конферансу написали Тамара Балоґ и Яким Чапко, а публику през програму водзели Кристина Горняк и Тарас Чапко.

Тогорочни Фестивал финансийно потримали: Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, Национални совит рускей националней меншини, Завод за културу войводянских Руснацох, Општина Жабель, Основна школа „Йован Йованович Змай” Дюрдьов, а медийно го потримали: Радио-телевизия Войводини – Телевизия Нови Сад и Радио Нови Сад, НВУ „Руске слово” и „Рутенпрес”.