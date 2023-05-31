Отримани едукациї о безпечносци у транспорту

ДЮРДЬОВ/ЖАБЕЛЬ/ҐОСПОДЇНЦИ – Совит за безпечносц транспорту општини Жабель, у сотруднїцтве зоз Аґенцию за безпечносц у транспорту Републики Сербиї орґанизовал даскельо акциї, односно едукациї о безпечносци у транспорту, за шицки возростни ґрупи.

Обука и едукация за дзеци предшколского возросту на монтажно-демонтажним полиґону отримана у предшколских установох у Жаблю, Дюрдьове и Ґосподїнцох. Дзецом отримана едукация о основних правилох справованя у транспорту.

Едукация за младих отримана у Штреднєй школи „22. октобер”, а одволанє було вельке. Школяре пробовали ,,пияни окуляри” хтори указую як вожачом слабя психо-физични схопносци кед су под дїйством алкоголу, психоактивних субстанцох, лєбо кед су вистати.

Тиж так, едукация о безпечносци у транспорту отримана и старшим гражданом у Жаблю. Вони указали свидомосц о тим же ше з роками зменшую визуелни и слухни схопносци, же ше зменшує рухомосц, слаби координация и прецизносц. Пре шицко тото, старши гражданє припознали же муша буц осторожнєйши у транспорту, як пре себе, так и пре других.