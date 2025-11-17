Отримани фахови семинар за дириґентох и хорских педаґоґох

НОВИ САД – Акредитовани фахови семинар Хорске дириґованє од першей проби по концерт у орґанизациї Союзу уметнїцкей творчосци аматерох Войводини отримани 14. и 15. новембра.

Национални совит рускей националней меншини и того року обезпечел участвованє своїх представнїкох на семинару за дириґентох, а на тим фаховим сходу були Кристина Афич и Татяна Фейди зоз Руского Керестура и Ксения Вереш и Валентина Салаґ зоз Дюрдьова.

Програму водзели фаховци зоз обласци музичней уметносци, хтори през теорийни и практични змисти обробели теми як цо то технїка дириґованя, поставка гласа, вибор програмскей литератури, як и педаґоґийни приступ орґанизованю и водзеню проби.

През два днї учашнїки на семинару прешли през интензивну програму унапрямену на унапредзованє роботи хорских ансамблох, розвой вокалней технїки, лєпше розуменє хорскей литератури и усовершованє приступу читаня и анализи партитури.

Семинар бул наменєни професором музичного образованя, дириґентом школских, церковних и самостойних хорох, як и руководительом хорох у музичних школох, ґимназийох и културно-уметнїцких дружтвох.

Покровитель проєкту Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами.