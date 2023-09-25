Отримани Фестивал хорского шпиваня у Вербаше (фото)

ВЕРБАС – Културно-просвитне дружтво „Карпати” зоз Вербасу всоботу, 23. септембра, орґанизовало тринасти Фестивал хорского шпиваня.

Програма Хорского фестивалу „Карпати”, манифестациї хтора од окремней значносци за руску националну заєднїцу, отримана у просторийох Дружтва пред красним числом публики. Нащивительох и госцох того дня на уходзе зоз хлєбом и солю привитали дзеци, хтори ходза на годзини виборней настави з предмета пестованє руского язика з елементами националней култури, облєчени у народним облєчиве вєдно зоз професорку класней настави Славицу Мали.

Скорей як ше по сали розляли перши ноти и шпиванки учашнїкох, нащивительох и почитовательох хорского шпиваня привитал предсидатель КПД „Карпати” Микола Папуґа, а потим и предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац, як и предсидатель општини Вербас Предраґ Роєвич.

На початку програми зоз своїм шпивом вецей шпиванкох наступел домашнї, вербаски Хор КПД „Карпати”. Дириґент хору Саня Цап, а през вецей нумери провадзел их оркестер КПД „Карпати”. Потим наступел Хор „Гармония” з Нового Саду, котри з тей нагоди виведли вецей композициї под дириґентску палїчку проф. Сузани Ґрос-Маркович, з провадзеньом Давора Сабола.

Тогорочну програму зоз наступом збогацела Старша шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш” зоз Шиду, фахови руководитель ґрупи Снежана Лазич, а провадзел их оркестер Дружтва под руководительством Драґана Макивича. Потом наступел Хор КЦ Вербас „Бачки шпиваче” (Бачки певачи), под руководством дириґента мср теоретичара уметносци Єлени Алексич.

Першираз на Хорским фестивалу „Карпати” наступел Церковни хор зоз Коцура, чий дириґент Саня Цап. Програму зоз своїм шпивом збогацела и Хлопска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур чий уметнїцки руководитель Александар Планкош, а тогорочни Фестивал зоз шпиванками заварла Женска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур под руководительством Еуфемиї Планкош.

Манифестацию потримали Национални совит рускей националней меншини, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, Завод за културу войводянских Руснацох и Општина Вербас.