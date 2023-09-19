Отримани Фестивал мадярскей кухнї и традициї у Вербаше

ВЕРБАС – Дзекуюци традицийней манифестациї котру по пияти раз орґанизує КУД „Сирмаи Карольˮ зоз Вербасу, тот город всоботу, 16. септембра, бул у знаку мадярскей култури.

Фестивал отримани у городским парку у центру Вербасу, а з тей нагоди представене рижнородне понукнуце єдзеня, напою и ручних роботох. За наймладших нащивительох орґанизаторе пририхтали дзецински куцик, дзе отримани рижни роботнї, рисованє, рисованє по тварох. Тиж, у центре Вербаса, могло ше уживац у мадярских смакох – ґулашу, ланґошу, сирох, куртош колачох, традицийних старинских колачох, домашнїх маджунох, сокох, ликерох.

Попри богатих штандох зоз рижнороднима продуктами, Фестивал провадзела и богата културно-уметнїцка програма. Представени музика и фолклор котри часц мадярскей култури и традициї, а участвовали члени Мадярского културного центру „Непкерˮ зоз Кули.

Фестивалу мадярскей кухнї и традициї у Вербаше присуствовали представнїки општини Вербас, як и представнїки Националного совиту мадярскей националней меншини.

За нащивительох, од наймладших по найстарших, орґанизаторе пририхтали числени активносци, а прикраски, фарби, пахи и смаки того дня виполнєли парк и околїско центра у Вербаше.