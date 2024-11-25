Отримани Фестивал ручних роботох

КУЛА – На Фестивалу ручних роботох, домашнїх колачох и жимнїци котри всоботу, 24. новембра, орґанизовали членїци зоз Здруженя женох „Идея” зоз Кули, участвовали госци зоз околних местох.

Медзи викладачами було Здруженє „Байка” зоз Руского Керестура, Наталия Садовски, Лїляна Барна Никитович и велї други любителє ручних роботох зоз своїма продуктами дзе бул мед, восково швички, украси за ядловци, шити и штрикани продукти.

Тема фестивалу була мултикултуралносц Войводини, та кулски школяре през писню и танєц представели свойо национални идентитети. Руснацох зоз рецитациями представел Йован Бошкович и Ивона Йоксович, а порихтала их Цецилия Мудри. Програму мали и хаснователє Белавей птици, а на роботнї хтора була орґанизована вифарбйовани стари войводянски хижи.

Фестивал у Културним центру Непкер орґанизовало Здруженє женох „Идея”, Туристична орґанизация Кула, Општина Кула и Влада АП Войводини.