Отримани Фестивал українскей народней шпиванки у Вербаше

ВЕРБАС – У просторийох КПД „Карпати” у Вербаше всоботу вечар, 9. децембра, отримани Фестивал українскей народней шпиванки, други по шоре.

На самим початку програми числених присутних привитали предсидатель Националного совиту українскей националней меншини у Републики Сербиї Филип Пронек, як и амбасадор України у Сербиї Володимир Толкач, як и предсидатель КПД „Карпати” Микола Папуґа.

Перши на бину вишли члени КУД „Иван Сенюк” зоз Кули и публики ше представели зоз даскелїма українскима народнима шпиванками, а потим Дружтво за пестованє українскей култури „Коломийка” зоз Сримскей Митровици. Зоз українскима шпиванками представели ше члени УКЦ „Кобзар” зоз Нового Саду, а чесц заврец тогорочни Фестивал українскей народней шпиванки мал хор КПД „Карпати” зоз Вербасу.

По закончнею програми, шицки учашнїки и госци предлужели друженє у сали Центра за физичну културу „Драґо Йовович”.

Орґанизатор и тогорочного Фестивалу українскей народней шпиванки КПД „Карпати”, з потримовку Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци и Националного совиту українскей националней меншини у Републики Сербиї.