Отримани XV Хорски фестивал Карпати у Вербаше

ВЕРБАС – У Културно-просвитним дружтве „Карпати” у Вербаше всоботу, 27. септембра, отримана традицийна манифестация, того року петнасти Фестивал хорского шпиваня.

Манифестация хтора од окремней значносци за руску националну заєднїцу, отримана пред красним числом присутней публики. Нащивительох и почитовательох хорского шпиваня привитал предсидатель Културно-просвитного дружтва „Карпати” Микола Папуґа, а потим и предсидатель општини Вербас Милан Ґлушац, як и предсидатель Вивершного одбору Националного совиту рускей националней меншини Славиша Сабадош.

На початку програми зоз своїм шпивом вецей шпиванкох публику привитали домашнї, вербаски Хор КПД „Карпати”. Дириґент хору Милена Алексич, а през шпиванки их провадзел оркестер на чолє зоз Миколом Папуґом. У двох нумерох Хору ше придружела и дзецинска шпивацка ґрупа Дружтва „Карпатски соловеї”.

Тогорочну програму зоз своїм наступом збогацела и Женска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур, чий руководитель и дириґент Еуфемия Планкош. Потим ше публики зоз шпиванку представело и Дружтво Руснацох зоз Суботици, чий руководитель Дияна Мишколци Киш.

Фестивалску програму зоз своїм шпивом возвелїчал и Церковни хор Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици зоз Коцура, под дириґентску палїчку Александра Планкоша. Потим ше зоз вецей шпиванками представела и Старша шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш” зоз Шиду, а провадзел их оркестер Дружтва под руководительством Драґана Макивича.

Того року наступели и Мишана ґрупа РКЦ з Нового Саду, котри з тей нагоди виведли вецей шпиванки. Фахови руководитель Борут Павлич, а провадзел их Давор Сабо. Шлїдзел наступ Хора Културного центру Вербас „Бачки шпиваче” (Бачки певачи), под руководительством дириґента мастер теоретичарки уметносци Єлени Алексич.

Програму Фестивалу хорского шпиваня водзела Дияна Мученски, а шицких учашнїкох присутна публика випровадзела зоз моцним аплаузом.

Манифестацию потримали Национални совит рускей националней меншини, Одбор за културу НСР, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, Завод за културу Войводянских Руснацох и Општина Вербас.