Отримани гуманитарни Вельконоцни вашар

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. Оца Миколая вчера, 13. априла, на Квитну нєдзелю отримани и традицийни Вельконоцни вашар котри ма и гуманитарни характер, а орґанизує го парохийни Каритас.

На Вашаре могло купиц рижни ориґинални писанки, прикраски и аранжмани за Пасху, тиж и слани и сладки лакотки, кнїжки, козметику, вишивки. Було 23-ох викладачох, найвецей з Керестура, зоз Коцура и Кули.

Вашар мал и гуманитарни характер, та на тот завод подаровани 15.250 динари буду похасовани же би ше обезпечело пасхалне єдзенє за людзох у потреби з валалу.

Як то вецейрочна традиция у керестурскей парохиї и того року на Вельку соботу парохиянє годни подаровац и саме пасхалне єдзенє, котре мож принєсц на 13 годзин до просторийох Каритасу. Єдзенє там священїк пошвеци, а волонтере го порозноша до домох тим цо го сами нє можу обезпечиц.