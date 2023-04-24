Отримани гуманитарни концерт – Вечар шпиванки и шмиху

ДЮРДЬОВ – Вечар шпиванки и шмиху – гуманитарни концерт за Ваню Романового отримани у викенду за нами, всоботу 22. априла, у Задружним доме у Дюрдьове, а вечар орґанизовал Михаил Рамач.

На концерту за добру народну шпиванку були задлужени Дзивоцка шпивацка ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” и Етно ґрупа „Василис”. Оґнєн Веселинович указал свою схопносц на ґитари, а за добри рокенрол бул задлужени Бенд „Врата рая и приятелї”.

Програму водзела комичарка и имитаторка Бояна Момиров, хтора на єдинствени способ допринєсла атмосфери и дала чаривносц цалому вечару.

Шкатула, до хторей могло положиц добродзечни прилог була положена на уходу до сали, а шицок позберани пенєж будзе уплацени на Ваньов рахунок у рамикох фондациї „Будз гумани – Александар Шапич”.