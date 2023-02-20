РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурским ресторану „Бостон” всоботу 18. фебруара отримани и Наш бал, дакедишнї младежски котри позберал 170 нащивительох углавним младших ґенерацийох.

Госцох забавял Пицикато бенд, а танєц и добре розположенє потирвали по конєц.

По словох єдного з орґанизаторох Кристияна Нярадия, обезпечени були и коло 200 томболи, од домашнїх спонзорох, а тиж и самих орґанизаторох вкупней вредносци скоро 300.000 динари.

Найвреднєйшу смарт-телевизор достали Михайло и Наташа Надь.

Наш бал и Бал рекреативкох у Руским Керестуре заварли тогорочну сезону балованя понеже нєшка почина Вельконоцни пост.