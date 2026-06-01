Отримани ище єден Квиз общей култури

РУСКИ КЕРЕСТУР – Свойо знанє зоз историї, тривиї, литератури, лоґики, спорту, ґеоґрафиї, музики и филмох и серийох, пияток 29. мая у просторийох Здруженя гражданох „Пакт Рутенорум”, могли превериц аж 46 учашнїки у Квизу общей култури.

Найвекше число поенох мала екипа „Штверо фаховци и Коцурец”, а друге и треце место, зоз истим числом бодох подзелєли еипи „Знали зме питаня” и „Млади и Медє”.

То бул други Квиз общей култури хтори орґанизовали млади Пакташе, а у поровнаню зоз першим, з тей нагоди було вецей учашнїкох понеже ше приявели аж дзешец екипи, а як зме дознали од учашнїкох и питаня були дакус чежши.

Змагали ше преважно млади зоз Руского Керестура, а понеже була и єдна екипа зоз Кули, питаня були на сербским язику. Як визначели орґанизаторе таки случованя, попри змаганя, за циль маю и друженє, медзисобне повязованє и розвагу.