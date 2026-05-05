СРИМСКА МИТРОВИЦА – Всоботу, 2. мая у Сримскей Митровици на Атлетским стадиону, бул отримани Ярнї атлетски митинґ, на хторим ше змагали атлетски школи (2009–2019. рок и младши).

На змаганю могли участвовац млади юниоре (2009 и 2010. рок), старши пионире (2011 и 2012. рок), младши пионире (2013 и 2014. рок) и Атлетски школи А (2015 и 2016. рок), Б (2017 и 2018. рок) и Ц (2019. рок и младши).

На Першенству ше змагали 6 млади атлетичаре зоз Руского Керестура спред АК „Русин”, а змагали ше у дисциплинох: Ема Гайдук (200м и скок до далєка), Калина Чапко (60м и скок до далєка), Даниєла Рамач (60м и 200м), Маша Дудаш (60м и скок до далєка), Надя Чирич (вортекс и скок до далєка) и Кристина Рамач (вортекс).

Найлєпши резултат зазначела Надя Чирич, хтора завжала 3. место у руцаню вортекса.

Орґанизатор Ярнього атлетского митинґу у Сримскей Митровици бул АК „Срем”.