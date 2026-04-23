Отримани ярнї крос (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – За школярох основней и штреднєй школи у Руским Керестуре, стреду, 22. априла у лєшику бул отримани ярнї крос.

На кросу вкупно бежали коло 440 дзеци, од чого 270 зоз основней школи, док 170 школяре були зоз штреднєй школи.

Як и каждого року, перше бежали школяре од першей по штварту класу, потим школяре од пиятей по осму, а на концу бежали школяре штреднєй школи – ґимназиялци.

На преглашованю, по пияте место зоз каждей класи школяре достали дипломи, а перши три места достали и награди.

Дражку у лєшику за бежанє пририхтало ЯКП „Руском” зоз Руского Керестура.