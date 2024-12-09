Отримани ювилейни 20. Дравски габи

ОСИЄК (ГОРВАТСКА) – Всоботу, 7. децембра у Просвитно-културним центре Мадярох Републики Горватскей (РГ) отримане 20. стретнуце хорох и шпивацких ґрупох Руснацох РГ „Дравски габи”.

Хор домашнього КУД Руснацох Осиєк на початку програми одшпивал шпиванку „Мой Осиєк” у провадзеню Оґнєна Здравковича на клавиру. Потим госцох привитал предсидатель КУД Руснацох Осиєк Мирко Рибич, предсидателька Союзу Русинох РГ Дубравка Рашлянин и член Совиту за национални меншини РГ Звонко Костелник котри отворел манифестацию.

У програми участвовали попри домашнього КУД Руснацох Осиєк, „Руснак” Дружтво Руснацох у РГ Петровци, КД Русинох Винковци, КУД „Осиф Костелник” Вуковар, КУД „Яким Ґовля” Миклошевци, КУД „Яким Гарди” Петровци и Члени Матици Словацкей зоз Осиєку. Шицки учашнїки ше публики представели зоз шпиванками, а КУД „Яким Гарди” Петровци попри шпиванки зоз танцом и отворел и завар манифестацию.

Орґанизатор манифестациї бул КУД Руснацох Осиєк, a зоз финансийну потримовку Совита за национални меншини РГ и лоґистичну потримовку Союзу Руснацох РГ. Програму водзели Тихана Здравкоцич и Дубравка Рашлянин, а конферансу написала Агнетка Балатинац. После програми друженє предлужене на заєднїцкей вечери зоз веселу атмосферу и живу музику.