Отримани ювилейни 50. „Петровски дзвон”

ПЕТРОВЦИ (ГОРВАТСКА) – Пияток и всоботу, 9. и 10. юния отримана 50. централна манифестация Русинох Републики Горватскей (РГ) Петровски дзвон, под покровительством Совиту за национални меншини РГ з финансийну потримовку Вуковарско-сримскей жупаниї и Општини Боґдановци, а у орґанизациї Союзу Русинох РГ и КУД Яким Гарди Петровци.

Першого дня манифестациї, пияток, 9. юния отворена вистава Мистецтво древорезу автора Еуґена Сопки, а потим у Доме култури ушлїдзела промоция кнїжкох: Йозафата Колбаса зоз Винковцох Дакус думки, дакус слова, Желька Гаргая зоз Петровцох Дакеди було, Томислава Мишира зоз Вишнєвцу Збуваня и здогадованя, Любици Гаргай зоз Вуковару На гайзибану до вселени, Владимира Провчия зоз Матульох Нєми илузиї и двацец штварти Лїтопис Союзу Русинох РГ Думки з Дунаю ґрупи ауторох.

Програма предлужена зоз литературно-музичним вечаром Русинох РГ з нагоди даскелїх значних рочнїцох: 55 роки Союзу Русинох РГ, 45 роки Етноґрафскей збирки Русинох РГ, 40 роки КУД Руснацох Осиєк и 30 роки КД Русинох Винковци.

Зоз свою литературну творчосцу представели ше руски писателє зоз РГ: Томислав Мишир, Владимир Провчи, Звонимир Барна, Томислав Кетелеш, Соня Папуґа, Агнетка Костелник Балатинац и Любица Гаргай. Програма була преткана зоз рускима шпиванками у виводзеню Хлопскей шпивацкей ґрупи КУД Яким Гарди Петровци, а под руководством Томилава Дудаша и Оркестра КД Руснацох Цвелфериї зоз Райового Села.

У другей часци литературно-музичного вечара, представел ше госцуюци фолклорни ансамбл зоз Словацкей Видуманєц зоз Кужмицох. Перше указали малу драмску сличку Свадзба – придани, а потим мишани хор одшпивал вецей шпиванки. Домашнїх приємно нєсподзивали зоз шпиванками Кед сом вчера вечар и Полюбели зме ше, а програма закончена зоз шпиванку Живите людиє.

Всоботу, 10. юния, Смотра музичней и фолклорней творчосци Руснацох РГ Петровски дзвон 2023, почала на 19 годзин у амфитеатру на отвореним. Предсидателька Союзу Русинох РГ Дубравка Рашлянин и петровски парох Владимир Седлак з пригоднима словами привитали нащивительох и госцох, а Соборски заступнїк за национални меншини Велько Кайтази отворел 50. Петровски дзвон.

Велї госци ше одволали на поволанку так же програма була барз рижнородна и културно богата. Того року, попри домашнього КУД Яким Гарди, свою творчосц указали и Дружтво Руснацох у РГ Руснак Петровци, КУД Руснацох Осиєк, КД Русинох и Українцох Рушняк Риєка, КУД Йосип Ловретич Оток, КУД Яким Ґовля Миклошевци, КУД Аду Ендре Кородь, КД Русинох Винковци, СКПД Людевит Штур Илок, Здруженє Нємцох и Австриянцох Вуковар Дреи Росен, КУД Дюра Киш Шид, ансамбл зоз Словацкей Видуманєц Кужмице, КУД Осиф Костелник Вуковар.

Програма закончена зоз шпиванку Ми нє забудземе у соло виводзеню Петровчаня Михайла Голика.

Вечера и заєднїцке друженє предлужене у Дружтвеним доме Соколана.