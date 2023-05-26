Отримани комеморативни сход за Михала Рамача у Нєзависним дружтве новинарох Войводини

НОВИ САД – Штварток, 25. мая отримани комеморативни сход за новинара, публицисту и пистателя Михала Рамача (1951–2023) хтору орґанизовали його колеґове зоз Нєзависного дружтва новинарох Войводини (НДНВ) и Дньових новинох Данас. Ище за живота єден од символох квалитетного, анґажованого и одвичательного новинарства на екс-югославянских просторох, Михал Рамач медзи иншим бул и єден зоз иницияторох и сновательох НДНВ-а, и други по шоре главни и одвичательни редактор новинох Данас.

Спред НДНВ о значеню Михала Рамача за тутейше новинарство бешедовала Бранка Драґович Савич, а о свойому велькому предходнїкови терашнї главни и одвичательни редактор новинох Данас Дража Петрович. Потим здогадованя на професийне сотруднїцтво и приватне приятельство з Михалом Рамачом зоз численима присутнима подзелєли його колеґове зоз Данасу Радован Балач и Ґордана Нонин, колумниста Алексей Кишюгас и директор НВУ „Руске слово” Борис Варґа.

Гоч ше з нїм стретали и робели у розличних медийох, розличних часох и обставинох, Михала Рамача шицки бешеднїки описали як велького професионалца, алє насампредз як доброго и благого чловека хтори кажду кризу, а було их скоро през цали його роботни вик, ришовал змирено и з ошмихом.