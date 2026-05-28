Отримани концерт „Привит лєту”

ВЕРБАС – У просторийох Културно-просвитного дружтва „Карпати” у Вербаше внєдзелю вечар, 24. мая, отримани музични концерт „Привит лєту”. Програма облапяла дзецински и народни руски шпиванки котри одшпивали наймладши зоз вербаских основних школох котри ходза на наставу руского язика. Малих шпивачох провадзел оркестер КПД „Карпати” чий руководитель Любомир Скубан.
На початку концерту шицки учашнїки вєдно одшпивали шпиванку „Хижочко стара”, а потим шлїдзели и други музични точки. Публики ше перша представела Маґдалена Будимски, а вец зашпивали и Андєла Влахович, Катарина Сакач, Михаела Миклош, Милена Корпак, за микрофон станули и Катарина Варґа и Ивана Сакач.
Програма закончена зоз заєднїцку шпиванку шицких учашнїкох котри весели и нашмеяни одшпивали шпиванку „Друґарство”, а шицким пожадали приємне, цепле и слункове лєто, з вельо одпочивку и бависка. Присутна публика, у котрей були и родичи, баби, дїдове и найблїзши малих учашнїкох, зоз гласним аплаузом наградзела кажду точку.
Учителька Славица Мали, котра и пририхтала концерт вєдно зоз Любомиром Скубаном, на концу шицки дзеци похвалєла, а кажди учашнїк достал подзекованє и чоколаду.
Друженє присутних предлужене у веселей атмосфери, зоз ошвиженьом и лакотками.