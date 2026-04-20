Отримани Квиз общей култури

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє гражданох „Пакт Рутенорум”, пияток 17. априла, орґанизовало Квиз общей култури.

Свойо знанє у 8 катеґорийох: история, тривия, кнїжовносц, лоґика, спорт, ґеоґрафия, музика и филми и сериї, преверели 8 екипи. Питаня ше пущали прейґ видео-проєктору а кажда екипа за столом мала папери на хтори уписовала одвити.

Член Пакту и єдна зоз орґанизаторкох квизу Анита Чизмар подзековала шицким екипом хтори участвовали и пришли потримац цошка иншаке и нове. „Намагаме ше орґанизовац цо вецей случованя и пробуєме чуц цо вецей предкладаня на хторих би людзе, а першенствено млади, жадали участвовац. На анкети хтору зме положели на мрежи, єдна зоз найвецей раз предложених идейох бул праве квиз”, поручела Чизмарова.

Шлїдуюце случованє у орґанизациї младих Пакташох будзе турнир у дружтвеним бависку „Катан”, хтори будзе отримани на соботу 25. априла на Ярашу.