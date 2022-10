Отримани литературни вечар пошвецени Михайлови Ковачови

БИКИЧ – У Подручней школи ОШ „Сримски фронт” вчера отримана литературна програма з нагоди означованя 113-рочнїци од народзеня учителя и писателя Михайла Ковача (27. октобер 1909 – 17. юний 2005) хтори бул перши учитель у школи у Бикичу.

Програма почала зоз Ковачову шпиванку „Хижочко стара” хтору одшпивала Жридлова шпивацка ґрупа КПД „Иван Котляревски” под руководством Драґани Ґлувня Бабич.

Биоґрафски податки о Ковачови, алє и вообще о тим кельо його творчосц значна за Руснацох виложели Зденко Лазор, Деян Бобаль и о. Владимир Еделински Миколка.

Ковачово писньочки гуторели школяре основней школи хтори ходза на годзини руского язика з елементами националней култури, хторих порихтала наставнїца Наташа Еделински Миколка.

Ковачову писню гуторела Любица Роман, хтора була перша школярка кед Ковач почал робиц у школи 1941. року, Марина Шолтис пречитала писню „Руснакова мац”, а Зденко Лазор „Я дуб червоточни”, а виложени були и малюнки Андєлки Античевич, малярки з Беркасова.

Програма закончена зоз документарнима виривками о Михайлови Ковачови хтори зняла за потреби ТВ Руска редакция РТВ Войводини.

