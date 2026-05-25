Отримани Майски стретнуца огньогасцох

автор В. Вуячич, фото: А. Хромиш
ТОВАРИШЕВО – Внєдзелю, 24. мая отримани 44. Майски стретнуца огньогасцох, дзе ше зишли 54 екипи огньогасцох. Участвовали огньогасни екипи зоз општинох Бачка Паланка, Бачки Петровец и Бач, а на стретнуцох ше змагали и члени Добродзечного огньогасного дружтва зоз Коцура.

Змаганє було орґанизоване у трох возростних катеґорийох: юниоре од 10 до 16 роки, сениоре од 16 до 55 роки и у катеґориї ветеранох ше змагали старши як 55 роки.

Коцурски добродзечни огньогасци наступели з двома екипами – сениоре и ветеранє и указали порихтаносц у дисциплини на превозки. Ветеранє ДОД Коцур були треци и дому принєсли бронзово медалї.

