Отримани Медзинародни фестивал фолклору у Коцуре

КОЦУР – У Велькей сали Дома култури у Коцуре всоботу вечар, 23. новембра, отримани Медзинародни фестивал фолклору „Дзеци чуваре традициї – дєрмаˮ.

Слово о традицийней манифестациї котра промовує розкош народного облєчива и фолклорного нашлїдства, а главни учашнїки були дзецински фолклорни ансамбли.

Програма почала на 18 годзин, а участвовали КУД „Др Младен Стояновичˮ Младеново, КУД „Бранко Радичевичˮ Сириґ, КУД „Златне струнеˮ Пиньвиц, КУД „П. П. Нєґошˮ Ловченац, КУД „Жатваˮ Коцур, а представели ше и домашнї.

Фестивал отворел предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац, а учашнїкох потримали числени валалчанє, як и представнїки числених валалских и општинских здруженьох и институцийох.

Орґанизаторе Медзинародного фестивалу фолклору коцурске КУД „Завичайне врелоˮ, котре по шести раз орґанизує тоту манифестацию. Ґенерални спонзоре були Општина Вербас, Туристична орґанизация општини Вербас и Месна заєднїца Коцур.