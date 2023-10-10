Отримани „Михалово стретнуца валалох”

ҐИБАРЕЦ – У орґанизациї Месней заєднїци Ґибарец и здруженя женох з того валалу, а з потримовку Министерства за старанє о валалу и општини Шид всоботу у тим сримским валалє отримана традицийна манифестация „Михалово стретнуца валалох”.

На манифестациї було вецей як 15 етно штанди здруженя женох з општини Шид, медзи хторима и Здруженє женох „Маря” зоз Шиду, „Бикичанки” з Бикичу, „Жридло” з Беркасова и „Радосц” з Бачинцох.

Манифестацию отворел предсидатель општини Шид Зоран Семенович и подзековал, насампредз, вредним женом цо порихтали етно штанди и наглашел же ресорне министерство потримує живот, окреме младих на валалє и зоз опредзельованьом безповратних средствох за купованє хижох на валалає, а у општини Шид по тераз 70 фамелиї достали хижи.

У уметнїцкей програми наступели танєчнїки школяре зоз Ґибарцу и Ана Тешич, хтора гуторела писню „Отаджбина то наша оцовщина” Добрици Ерича, а танєчнїки СКУД „Святи Сава” зоз Шиду танцовали танци зоз Сербиї.

На манифестациї отримани и дзецински спортски активносци як и спортски змаганя валалох.