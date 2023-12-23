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Отримани Новорочни вашар у коцурскей Школи

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 41 Опатрене

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре вчера, 22. децембра отримани Новорочни вашар.

З тей нагоди шицки нащивителє могли поопатрац, алє и купиц, рижни прикраски и инше цо школяре сами порихтали за наиходзаци крачунски и новорочни швета. У пририхтованю понукнуца за Новорочни вашар наймладшим помагали учительки, наставнїки, як и родичи.

Кажде оддзелєнє представело свойо понукнуца, а було ту рижни прикраски, интересантни предмети, як и смачни колачи и медовнїки. Цени були символични, а велї валалчанє котри пришли дзечнє потримали и наградзели вельки труд школярох.

Новорочни вашар отримани у физкултурней сали, а и того року бул вельки и нащивени.

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