Отримани Новорочни вашар у коцурскей Школи

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре вчера, 22. децембра отримани Новорочни вашар.

З тей нагоди шицки нащивителє могли поопатрац, алє и купиц, рижни прикраски и инше цо школяре сами порихтали за наиходзаци крачунски и новорочни швета. У пририхтованю понукнуца за Новорочни вашар наймладшим помагали учительки, наставнїки, як и родичи.

Кажде оддзелєнє представело свойо понукнуца, а було ту рижни прикраски, интересантни предмети, як и смачни колачи и медовнїки. Цени були символични, а велї валалчанє котри пришли дзечнє потримали и наградзели вельки труд школярох.

Новорочни вашар отримани у физкултурней сали, а и того року бул вельки и нащивени.