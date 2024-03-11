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Отримани Осмомарцовски концерт (фото+видео)

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 114 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове всоботу, 9. марца, отримани традицийни Осмомарцовски концерт. На нїм участвовали дзеци зоз заградки „Дюрдєвак” Предшколскей установи „Дзецинство”, члени рецитаторскей, фолклорней и музичней секциї дюрдьовского Дружтва.

Концерт отворели члени старшей дзецинскей ґрупи зоз танцом „Косидба”, а потим своїм мацером букецик найкрасших жаданьох подаровали наймладши зоз оводи хторих пририхтали виховательки Марина Сабадош и Весна Єлич. Члени младшей фолклорней дзецинскей ґрупи одшпивали шпиванку „Ми шпиваме”.

На концерту участвовали и члени рецитаторскей секциї, Мария Рамач и Владимир Молнар.

Наймладши члени Дружтва, младша дзецинска фолклорна ґрупа, одтанцовала танєц „Дзецински танєц”. Квартет – Александра и Михайло Пап и Калина и Владимир Тимко одшпивали шпиванку „Ластовки, ластовки”, а члени старшей дзецинскей фолклорней ґрупи указали, же окрем того же крашнє танцую, знаю крашнє и шпивац, и одшпивали шпиванку „Яр, яр, яр”.

Дзивчата зоз старшей дзецинскей фолклорней ґрупи одшпивали шпиванку „Ей, минару”, а на концу ше ище раз представела старша дзецинска фолклорна ґрупа и одтанцовала танєц „Сильска полка”.

За тоту нагоду, младшу дзецинску фолклорну ґрупу пририхтала Мария Хромиш, а старшу дзецинску фолклорну ґрупу пририхтала Тамара Балоґ. Рецитаторох пририхтал Яким Гарди, а музични точки порихтала Сенка Станкович-Чакан. Програму водзели Владимир Молнар и Мария Рамач, а написала ю Тамара Балоґ.

Як и каждого року, по законченю програми, присутни ше остали дружиц и слухац нашо дзецински шпиванки. Членїци старшей дзецинскей фолклорней ґрупи того року направели колачи на роботнї хтора отримана всоботу дополадня.

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