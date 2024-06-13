Отримани 51. Петровски дзвон

ПЕТРОВЦИ (ГОРВАТСКА) – Централна манифестация култури Руснацох Републики Горватскей „Петровски дзвон 2024“, отримана прешлого викенду у Петровцох.

Перши дзень манифестациї, 7. юния, на 18:30 годзин опрез будинка Дома култури отворена вистава малюнкох Владимира Провчия, а тема малюнкох було квеце.

Потим на 19 г у Доме култури отримана промоция нових кнїжкох у виданю Союза Русинох РГ: „Думки з Дунаю” ґрупи авторох, „Фарби живота” Владимира Провчия, „Як пони виратовал Крачун” Ивани Бики, „Писнї зоз прискринки” Нади Павлин Батакович, „Присловнїки у руским язику” Оксани Тимко Дїтко и „Шлїдом” Агнетки Костелник Балатинац.

Програма була предлужена зоз Литературно-музичним вечаром Русинох РГ з нагоди означованя 175-рочнїци рускей школи у Петровцох, 120-рочнїци Идилского венцу „З мойого валала“ др Гавриїла Костельнїка и 20-рочнїци КД Русинох и Українцох „Рушняк“ Риєка ПҐЖ, а учашнїки програми були писателє Русинох РГ, КУД „Яким Гарди“ Петровци хлопска шпивацка ґрупа и госцуюци фолклорни ансамбл „Роньва“ Сланске Нове Место зоз Словацкей.

Всоботу, 8. юния, на 17 г положени венєц на Памятнїк жертвом и цивилом Отечественей войни, а Смотра музичней и фолклорней творчосци Руснацох РГ „Петровски дзвон 2024”, почала на 18 г у амфитеатру на отвореним. Кратке слово на початку програми, мали предсидателька Союзу Русинох РГ Дубравка Рашлянин и предсидатель Координациї радох и представнїк националних меншинох Вуковарско-сримскей жупаниї Светислав Микеревич котри отворел „51. Петровски дзвон”.

Того року, попри домашнього КУД „Яким Гарди”, свою творчосц указали и Дружтво Руснацох у РГ „Руснак” Петровци, КУД Руснацох Осиєк, КД Русинох и Українцох „Рушняк” Риєка, КУД „Яким Ґовля” Миклошевци, КД Русинох Винковци, КУД „Осиф Костелник” Вуковар, Здруженє Нємцох и Австриянцох Вуковар „Дреи Росен”, Матица словацка Марковац СКУУ „Франьо Страпач”, КУД „Томислав” Церна, КУД „Дюра Киш” Шид, госцуюци ансамбл зоз Словацкей „Роньва” зоз Сланского Нового Места.

Програма закончена зоз шпиванку „Ми нє забудземе”, хтору одшпивал солиста петровчань Михайло Голик. Єй чувствительни слова шицких присутних здогадли же яке богате нашлїдство маю Руснаци и же ше „Петровски дзвон” будзе ище длуго отримовац. Вечера и заєднїцке друженє зоз Тамбуровим оркестром „Бетярски инат” предлужене у школским дворе под отвореним нєбом.

Орґанизаторе 51. Централней манифестациї култури Русинох РГ „Петровски дзвон 2024” Союз Русинох РГ и КУД „Яким Гарди” Петровци, а под покровительством Совиту за национални меншини РГ и зоз финансийну потримовку Вуковарско-сримскей жупаниї и Општини Боґдановци.